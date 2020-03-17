"Завтра будет встреча с тренерским штабом, игроками и другими работниками клуба по поводу того, как будут развиваться события до 10 апреля. Также завтра все сотрудники клуба, включая игроков и тренеров, сдадут тест на коронавирус. Это важная мера предосторожности. Здоровье важнее любых игр, в том числе и футбола. Здоровье не только футболистов и персонала, но и членов их семей", — цитирует Медведева "Чемпионат".
Напомним, что сегодня РПЛ была приостановлена, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что футболисты "Спартака" также сдадут анализы на коронавирус.
После 22-х туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Сообщалось, что из-за отмены матчей футболисты "сине-бело-голубых" получат отдых до 22-го марта.
По актуальным данным в мире заразилось коронавирусом более 180 000 человек. Число погибших превысило 7000 человек.
Футболисты и тренерский штаб "Зенита" пройдут проверку на коронавирус
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что футболисты и тренеры "сине-бело-голубых" сдадут анализы на коронавирус.
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