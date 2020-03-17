По информации "Спорт-Экспресса", в "Спартак" могут перейти Антон Зиньковский и Никита Чернов, выступающие за "Крылья Советов".
В переходе этих игроков заинтересован лично главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Трансфер этих футболистов возможен уже в летнее трансферное окно.
В этом сезоне РПЛ на счету Зиньковского 20 матчей за "Крылья", в которых он сделал 6 голевых передач. Чернов провёл за самарский клуб 18 матчей, в которых отметился одним голом.
Тедеско заинтересован в трансфере в "Спартак" двух игроков "Крыльев Советов"
Московский "Спартак" может приобрести двух футболистов из самарских "Крыльев".
Фото: ФК "Спартак"
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