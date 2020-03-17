"На пути в Москву. Надеюсь, у вас все хорошо", — написал Шюррле в своём аккаунте Instagram.
Напомним, что Шюррле находился в Германии, восстанавливаясь от повреждения, и по приезде в Москву будет вынужден пройти двухнедельный карантин, согласно указаниям властей.
Андре Шюррле находится в "Спартаке" на правах аренды до конца сезона. 29-летний футболист принадлежит дортмундской "Боруссии".
В сезоне 2019/2020 Шюррле забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи в 18-ти матчах за "Спартак" во всех турнирах.
Напомним, что сегодня было принято решение о приостановке РПЛ из-за распространения коронавируса. Матчей чемпионата России не будет, как минимум, до 10-го апреля.
Шюррле в маске вылетел из Германии в расположение "Спартака" (фото)
Полузащитник "Спартака" Андре Шюррле вылетел из Германии в Москву.
Фото: Instagram Андре Шюррле
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