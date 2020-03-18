Сегодня немецкий футболист сообщил, что вылетел из Германии в Москву. Шюррле опубликовал фотографию в защитной маске.
"Как требуют предписания всех служб, он будет помещён на карантин, в ходе которого его реабилитация будет контролироваться дистанционно. Он будет обеспечен всем необходимым инвентарём и физиотерапевтическим оборудованием. После карантина он вернется в расположение "Спартака", - сказал Бутовский в интервью пресс-службе "Спартака".
По данным на 18 марта в России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Полузащитник "Спартака" Шюррле будет помещен на карантин
Полузащитник "Спартака" Андре Шюррле будет помещен на карантин. Об этом сообщил руководитель медицинского штаба красно-белых Михаил Бутовский.
Фото: Global Look Press
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