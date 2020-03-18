Прядкин заявил, что чемпионат России-2019/20 надо доиграть

Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что есть цель завершить чемпионат России до 30 июня.

Фото: ТАСС

"Решение есть одного - сезон нужно завершить. Также считают и наши коллеги из других европейских лиг. До 30 июня поставлена задача доиграть чемпионат. После переноса Евро появилась возможность сдвинуть календарь и по-спортивному принципу завершить сезон.



Пока чемпионат России приостановлен до 10 апреля. Дальше будем исходить в соответствии с эпидемиологической обстановкой в стране", - сказал Прядкин.



На 19 марта в мире число зараженных превысило 220 000 человек. В России выявлено 147 людей, зараженных коронавирусов.