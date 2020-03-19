"Зенит" показал лучшие моменты Лунёва за 100 матчей в клубе (видео)

Встреча #ЗенитУрал стала сотой для Андрея Лунева в составе «Зенита» ?



«Зенит-ТВ» показывает отбитые пенальти, невероятные прыжки и потрясающие спасения вратаря сине-бело-голубых. pic.twitter.com/eNchRNJFMt — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) March 19, 2020

Матч 22-го тура чемпионата России с "Уралом" (7:1) стал для Лунёва сотым в воротах "Зенита".В этих играх, 28-летний голкипер пропустил 81 матч, а в 43-х встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.Лунёв выступает за "Зенит" с 2017-го года, перейдя из "Уфы" за 3,5 миллиона евро. Действующий контракт вратаря с "Зенитом" рассчитан до лета 2021-го года.