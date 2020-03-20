"Трансфер Шюррле вызвал у меня вопросы. Он, конечно, заслуженный человек, чемпион мира. Но он в Англии не играл, а лечился. Был повод задуматься, не правда ли? Тут уже не колокольчики звонят, а колокола.
Его взяли в аренду? Понятно, что не надо было платить за трансфер. Но зарплата-то капает. Сейчас уже очевидно, что он и у нас не играет, а больше времени проводит в лазарете. Тенденция продолжилась", — цитирует Юрана "Спорт-Экспресс".
В настоящий момент Шюррле находится на вынужденном двухнедельном карантине после прилёта в Москву из Германии, где он восстанавливался после травмы.
Напомним, Андре Шюррле находится в "Спартаке" в аренде до конца текущего сезона. 29-летний футболист принадлежит "Боруссии" из Дортмунда. По окончании арендного соглашения "красно-белые" имеют право выкупить трансфер Шюррле.
В сезоне 2019/2020 Шюррле забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачах в 18-ти матчах за "Спартак".
"Тут уже не колокольчики звонят, а колокола". Юран - об игроке "Спартака" Шюррле
Экс-футболист "Спартака" Сергей Юран оценил форму команды в текущем сезоне.
Фото: Коммерсантъ
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