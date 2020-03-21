Об этом сообщает CDM.me.
По сведениям источника, 25-летний футболист подарил медицинскому центру на своей родине респиратор за 20 тысяч евро.
Сейчас весь мир борется с пандемией коронавируса. Из-за неё был приостановлен чемпионат России до 10 апреля.
Сам Джорджевич с октября прошлого года восстанавливается после повреждения связок колена.
Джорджевич подарил медцентру в Черногории респиратор за 20 тысяч евро
Нападающий московского "Локомотива" Лука Джорджевич помог медцентру в Черногории.
Источник: ФК "Локомотив"
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