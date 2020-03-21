Джорджевич подарил медцентру в Черногории респиратор за 20 тысяч евро

Нападающий московского " Локомотива " Лука Джорджевич помог медцентру в Черногории.

Источник: ФК "Локомотив"

Об этом сообщает CDM.me.



По сведениям источника, 25-летний футболист подарил медицинскому центру на своей родине респиратор за 20 тысяч евро.



Сейчас весь мир борется с пандемией коронавируса. Из-за неё был приостановлен чемпионат России до 10 апреля.



Сам Джорджевич с октября прошлого года восстанавливается после повреждения связок колена.