Парагвайский футболист в интервью Versus.com.py рассказал о мерах, которые предпринимаются в России.
"Мы прекратили тренироваться три дня назад, футбольные матчи приостановлены. В Москве не так много случаев заражения. Люди ведут себя нормально.
Президент России сказал, что нет необходимости паниковать. Я думаю, что границы с Китаем закрыли после вспышки вируса", - сказал Мельгарехо.
В настоящее время в России зафиксировано более 300 случаев заражения коронавирусом. Сообщалось об одном летальном исходе.
Мельгарехо: президент России сказал, что нет необходимости паниковать из-за коронавируса
Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса в России.
Фото - РИА "Новости"
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