Бывший форвард "Рубина" Жонатас, переболевший коронавирусом, рассказал о самочувствии

Экс-форвард "Рубина" Жонатас, заразившийся коронавирусом, рассказал о самочувствии и состоянии здоровья.
По словам бразильца, выступающего за "Эльче", он ещё никогда не испытывал таких проблем.

"Я ощутил жар, было очень неприятно. Сперва подумал, что у меня мигрень или что-то такое. Сильно болели голова и тело. Утром я связался с врачом, он сказал, что нужно немедленно пройти обследование. Тест дал положительный результат.

Я не мог тренироваться, был слишком слаб. Особенно тяжело мне было в первые три дня, сил не было ни на что. Когда я пошёл в душ, чуть не упал без сознания. Мне было очень больно, никогда не чувствовал ничего подобного.

Всё это - не шутки. я уже приступил к тренировкам, но могу представить, как чувствуют себя пожилые люди, заразившиеся коронавирусом. Я - спортсмен, а мне было так больно. К коронавирусу нужно отнестись серьёзно", - цитирует Жонатаса Record.


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Теги: Жонатанас Коронавирус Рубин
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