"В свете обращения мэра Собянина, у меня вопрос даже не в том, будет ли Владимир Путин соблюдать режим самоизоляции. Вопрос в том, получит ли он 2000 рублей компенсации?.." — написал Андронов в своём телеграм-канале.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем обращении заявил, что для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей. 2 тысячи в начале и 2 тысячи, если человек не нарушит режим самоизоляции.
Ранее главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что намерен соблюдать режим самоизоляции.
"Получит ли Путин 2000 рублей компенсации?" Андронов - об указе мэра Москвы о самоизоляции
Комментатор Алексей Андронов прокомментировал указ Сергея Собянина о самоизоляции в Москве людей старше 65-ти лет.
Фото: fb.ru
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