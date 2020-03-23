"Получит ли Путин 2000 рублей компенсации?" Андронов - об указе мэра Москвы о самоизоляции

Комментатор Алексей Андронов прокомментировал указ Сергея Собянина о самоизоляции в Москве людей старше 65-ти лет.

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