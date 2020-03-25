- Лучший вратарь – тер Стеген (и вообще, и сейчас), - заявил Кержаков.
Также Кержаков считает одноклубника немца, аргентинского нападающего Лионеля Месси "лучшим игроком мира".
Напомним, из-за вспышки коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. "Зенит" до перерыва закрепился на первой строчке таблицы с 50 очками.
М. Кержаков назвал лучшего вратаря в мире
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме клуба, назвал лучшего футболиста на своём амплуа.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!