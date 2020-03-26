Президентом клуба из Польши является экс-вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски.
В итоге, Джикия и Соболев привели "Спартак" к разгромной победе - 5:0. Хет-трик оформил виртуальный Соболев, также голами отметились Андре Шюррле и Роман Зобнин.
Сегодня также ожидается дуэль в виртуальной игре между Артёмом Ребровым и Ковалевски.
Cоболев и Джикия разгромили в FIFA клуб Ковалевски. Виртуальный Соболев оформил хет-трик
Московский "Спартак" в лице Георгии Джикии и Александра Соболева сразились с польским клубом "Стомил" в FIFA 20.
Источник: ФК "Спартак"
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