Cоболев и Джикия разгромили в FIFA клуб Ковалевски. Виртуальный Соболев оформил хет-трик

Московский "Спартак" в лице Георгии Джикии и Александра Соболева сразились с польским клубом "Стомил" в FIFA 20.
Источник: ФК "Спартак"
Президентом клуба из Польши является экс-вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски.

В итоге, Джикия и Соболев привели "Спартак" к разгромной победе - 5:0. Хет-трик оформил виртуальный Соболев, также голами отметились Андре Шюррле и Роман Зобнин.

Сегодня также ожидается дуэль в виртуальной игре между Артёмом Ребровым и Ковалевски.


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Теги: Спартак Джикия Соболев Ковалевски
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