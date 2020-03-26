Об этом сообщает официальный сайт "армейцев".
Японец вернулся в клуб, из которого он переходил в ЦСКА летом 2018 года.
В январе Нисимура был арендован португальским клубом "Портимоненсе", но из-за пандемии коронавируса в мире попросил клуб возвращения на родину, чтобы быть в это время с семьей.
Напомним, чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 600 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ЦСКА подтвердил аренду Нисимуры в японский клуб
Нападающий московского ЦСКА Такуми Нисимура арендован японским клубом "Вегалта Сэндай".
Источник: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!