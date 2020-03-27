"Сижу посреди Онеги, в хорошей компании, и у нас тут свой карантин. Тут коронавирус не возьмет. Вчера пошел — на всякий случай искупался.
Вчера был хоккей, сегодня — рыбалка. Завтра снова хоккей. Лед тут хороший, коньки надеваю — пошел по озеру. Вчера провалился. Как меня доставали? Ну как… Спортсмен же: упал, отжался, выскочил. Помогали, конечно", — цитирует Быстрова "Спорт день за днём".
Напомним, что в настоящее время все российские футбольные турниры, проходящие под эгидой РФС, приостановлены, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.
По официальным данным, на сегодня в России выявлено 840 случаев заражения вирусом COVID-19, распространение которого началось в конце прошлого года в китайском Ухане.
Быстров: вчера провалился под лёд, но я же спортсмен: упал, отжался, выскочил
Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал, чем занимается во время карантина из-за коронавируса.
Фото: Интерпресс
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