Экс-форвард "Локо" нарушил карантин в Англии

Бывший нападающий московского " Локомотива " Умар Ньясс, выступающий ныне за "Эвертон", нарушил карантин в Англии.

Источник: Reuters

Об этом сообщает Daily Mail.



29-летний сенегалец был остановлен за рулем своего автомобиля с непристегнутым ремнем.



За два дня до этого инцидента премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал отказаться от ненужных поездок из-за ситуации с коронавирусом.



Футболист был отправлен домой, избежав штраф.



Напомним, чемпионат Англии, как и другие европейские чемпионаты был приостановлен из-за пандемии коронавируса в мире. В Великобритании зафиксировано около 11000 заражений коронавирусной инфекцией.