Об этом сообщает Daily Mail.
29-летний сенегалец был остановлен за рулем своего автомобиля с непристегнутым ремнем.
За два дня до этого инцидента премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал отказаться от ненужных поездок из-за ситуации с коронавирусом.
Футболист был отправлен домой, избежав штраф.
Напомним, чемпионат Англии, как и другие европейские чемпионаты был приостановлен из-за пандемии коронавируса в мире. В Великобритании зафиксировано около 11000 заражений коронавирусной инфекцией.
Экс-форвард "Локо" нарушил карантин в Англии
Бывший нападающий московского "Локомотива" Умар Ньясс, выступающий ныне за "Эвертон", нарушил карантин в Англии.
Источник: Reuters
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!