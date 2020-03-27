- Не стоит пренебрегать и проверенными методами — лук, чеснок. Это укрепляет иммунитет. А если карантин будет затягиваться, придется звонить в Ростов и заказывать фирменный напиток — "миллеровку", - цитирует Глушакова "СЭ".
Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Глушаков: если карантин затянется, придется звонить в Ростов и заказывать фирменный напиток
Полузащитник "Ростова" Денис Глушаков рассказал о секретном оружении на случай, если карантин затянется.
Источник: ФК "Ахмат"
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