Прежде всего футболист отметил, что чувствует себя хорошо, а свободное время уделяет на поддержание формы, просмотр фильм и сериалов, а также чтение книг.
- Когда мы вернулись из Сочи и разъехались по домам, я стал поддерживать форму самостоятельно. Конечно, занимаясь профессионально футболом, я знаю немало упражнений, которые дают тренеры по физподготовке для того, чтобы подготовить мышцы к нагрузке или для поддержания игрока в тонусе. Использовал их. А сейчас нам проводят тренировки онлайн по видеосвязи. Честно говоря, думал, что они не будут такими серьезными в плане нагрузки. А так, могу сказать, что по окончании этих занятий чувствую себя уставшим, - цитирует Евгеньева пресс-служба "Динамо".
Из-за ситуации с коронавирусом в мире Российская Премьер-лига была приостановлена до 10 апреля. В России зафиксировано свыше 1000 случаев заражения коронавирусом.
Евгеньев: не думал, что онлайн тренировки будут такими серьёзными в плане нагрузки
Защитник московского "Динамо" Роман Евгеньев оценил дистанционные индивидуальные тренировки во время карантина.
Источник: ФК "Динамо"
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