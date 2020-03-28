- Если закрыть сезон, то по какому регламенту будем определять позиции клубов? Многие команды, которые сейчас в первой шестерке, согласятся с закрытием. Но если рассудить логически, то правильнее тогда вообще исключить нынешний сезон, а за основу брать прошлогодние результаты.
По крайней мере, тогда был полноценный чемпионат. А как иначе? Ведь получается несправедливо, что сейчас не все клубы успели сыграть друг с другом по два матча, - цитирует Аджоева Sport24.
В сезоне 2018/19 тульский "Арсенал" занял шестое место и сыграл в квалификации Лиги Европы, где проиграл во втором квалификационном раунде "Нефтчи".
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1200 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аджоев: если сезон не будет доигран, то места в еврокубках следует распределять по прошлому сезону
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев предложил вариант распределения еврокубковых мест, если нынешний сезон РПЛ не будет доигран.
Источник: ПФК "Арсенал Тула"
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