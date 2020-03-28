Аджоев: если сезон не будет доигран, то места в еврокубках следует распределять по прошлому сезону

Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев предложил вариант распределения еврокубковых мест, если нынешний сезон РПЛ не будет доигран.

Источник: ПФК "Арсенал Тула"