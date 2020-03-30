- Он как раз находится в трудной фазе, он должен был после въезда из Германии отправиться на карантин, 14 дней он находится в изоляции в московском отеле. У него был отличный старт сезона. В зимнем перерыве он боролся с осложнениями после простуды, но так и не смог оправиться до возобновления сезона и был вынужден продолжить лечение.
Решение о его будущем пока не принято. К счастью, договоренность с «Боруссией» Дортмунд позволяет нам подольше подумать над его принятием. Вместе с тренерским штабом мы соберемся в апреле и разберемся, что будем делать с ним дальше. Решение же, безусловно, будет вынесено до 30 июня, - цитирует Цорна Transfermarkt.ru.
Чемпион мира 2014 года Андре Шюррле перешёл в "Спартак" на правах аренды до лета 2020 года. В нынешнем сезоне немец провел 13 матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиге, забил гол и отдал две голевые передачи.
Напомним, чемпионат России по футболу был приостановлен до 10 апреля. Все европейские чемпионаты, кроме белорусского, также были приостановлены. Это связано с распространением коронавируса в мире. В Российской Федерации зафиксировано свыше 1830 случаев заражения.
Цорн: решение по Шюррле пока не принято
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал, когда будет принято решение о выкупе полузащитника Андре Шюррле у дортмундской "Боруссии".
Источник: РИА Новости
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