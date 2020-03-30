- "Спартак" — секта? Тоже думал над этим. В какой-то мере, наверное, да. Все атрибуты, чтобы называть "Спартак" сектой, есть. Опять же: есть болельщицкие группировки и у других клубов. Нужно их тоже подогнать под эту формулировку. Все-таки это клуб по интересам с явным поклонением определенным вещам, со своими обычаями, культом, преклонением. Единственное, что спартаковская секта остается самой мощной и влиятельной в России. С этим спорить не буду, - цитирует украинца Gol.
Калиниченко выступал за "Спартак" с 2000 по 2008 годы, став двукратным чемпионом России и обладателем кубка страны.
Калиниченко рассказал, можно ли называть "Спартак" сектой
Экс-полузащитник московского "Спартака" Максим Калиниченко ответил, можно ли называть "красно-белых" сектой.
Источник: ФК "Спартак"
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