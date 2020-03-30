Жена Мамаева: мода - это управляемая эпидемия (фото)

Жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана опубликовала в своём Instagram-аккаунте фото в защитной маске.

"Мода-это управляемая эпидемия. Я рада, что у нас люди подошли разумно, и сидят дома!" — написала Алана Мамаева.В данный момент чемпионат России по футболу приостановлен из-за распространения коронавируса, как минимум, до 10-го апреля.На сегодняшний день в России зафиксировано 1836 случаев заражения вирусом COVID-19. Погибло 9 человек.Текущую неделю президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей. А с 30-го марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе карантин, обязав жителей города покидать свои дома только для походов в аптеку, магазин или на работу.По актуальным данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 780 000 человек. Скончалось 37 820 человек.