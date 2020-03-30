"Те, кто прожил при Украине, все равно болеют за сборную Украины. Пришла Россия, но как я могу начать болеть за ее сборную? Если я всю жизнь поиграл при Украине, зарабатывал деньги, у меня дочка на Украине родилась. Чего я должен поддерживать Россию? Я ее поддерживаю, но я не болею за нее.
Например, будут играть Украина и Россия, буду переживать за украинских пацанов. И так большинство. Понятно, это не про молодежь. Пойди и спроси у них про футболистов украинской сборной — они никого не знают. Тут не транслируют чемпионат Украины, разве что сборную.
А наше поколение футболистов выросло при Украине, мы знаем состав Украины лучше, чем России. Понятно, что мы будем переживать за Украину", — цитирует Голайдо Tribuna.ua.
Напомним, что Крым вошел в состав Российской Федерации в результате референдума, проведенного в марте 2014-го года. Более 90% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России.
Соединенные Штаты Америки и некоторые страны Западной Европы называют присоединение Крыма к России - аннексией. После этого референдума многие страны ввели санкции в отношений российских компаний и политиков, запретив им въезд на территорию своей страны.
В официальном Киеве называют полуостров Крым временно оккупированной украинской территорией.
Экс-футболист "Таврии": в Крым пришла Россия, но как я могу начать болеть за ее сборную?
Бывший футболист симферопольской "Таврии" Денис Голайдо рассказал, какую национальную сборную поддерживают жители Крыма.
Фото: vk.com/fcevpatoriya
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!