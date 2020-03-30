"Мы с Мамаевым дружили и продолжаем дружить. Паша — мой близкий друг, я о нём очень хорошего мнения. Был и остаюсь. Конечно, очень переживал, когда он попал в ту неприятную историю. По молодости мы все делаем глупые ошибки. И порой за это приходится больно расплачиваться.
Но сейчас Мамаев уже вернулся на поле, сыграл за "Ростов". Дай бог, чтобы всё плохое осталось позади и забылось. Очень рад, что и у него, и у Кокорина всё налаживается. Прекрасные футболисты, отличные ребята. Желаю им всего наилучшего, здоровья им и их родным", — цитирует Шембераса "Чемпионат".
Дейвидас Шемберас вместе с Павлом Мамаевым играл за ЦСКА в период с 2007-го по 2012-й год.
Напомним, что Павел Мамаев и Александр Кокорин с октября 2018-го по сентябрь 2019-го года находились под стражей по уголовному делу по статье 116 УК РФ - "Побои". 17-го сентября 2019-го года футболисты были отпущено по УДО.
По возвращении из тюрьмы Мамаев подписал контракт с "Ростовом". В весенней части РПЛ полузащитник дебютировал за новый клуб в матче 21-го тура, отметившись голом в ворота своей бывшей команды ЦСКА. Команда Мамаева победила со счётом 3:2.
Кокорин весеннюю часть сезона проводит в аренде в "Сочи". В новой команде 29-летний форвард забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 4-х матчах в РПЛ.
"Они отличные футболисты, рад, что у них все налаживается". Шемберас - о Кокорине и Мамаеве
Экс-полузащитник ЦСКА Дейвидас Шемберас прокомментировал возвращение на футбольное поле форварда Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.
Фото: РИА Новости
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