"Букмекеры могут потерять до 70 процентов выручки. Это касается не только России, а отрасли по всему миру. Например, онлайн уже потерял около 40 процентов доходов, где-то 20 процентов рынок потеряет из-за закрытия пунктов приема ставок, Если из-за карантина закроются и любительские соревнования, потери еще больше возрастут. Уже сейчас остановлен крупнейший турнир по настольному теннису — TT CUP. На подходе и другие. Такими темпами, кроме киберспорта, не на что будет ставить", — цитирует Сергеева телеграм-канал "Ложа прессы".
Также Сергеев отметил, что убытки, которые несут букмекерские конторы, сильно влияют на спорт: многие рекламные контракты сейчас замораживаются или приостанавливаются.
Напомним, что сегодня мэр Москвы Сергей Собянин закрыл пункты приема ставок на время карантина из-за коронавируса.
В настоящее время из-за распространения вируса COVID-19 приостановлены все ведущие футбольные турниры. Единственный чемпионат в Европе, который продолжается - это Высшая лига Белоруссии.
Букмекеры потеряют до 70% выручки из-за коронавируса
Президент "Париматч Россия" Дмитрий Сергеев рассказал о жизни букмекерских контор во время коронавируса.
Фото: Twitter
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!