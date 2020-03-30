"Мы видим на графике доходы "Спартака" от продаж билетов и абонементов в том сезоне, когда команда играла в Лиге чемпионов. Если вы посмотрите на обычный сезон, то выручка будет порядка 500 млн рублей за проведение домашних матчей. А в лигочемпионский сезон они дополнительно получили порядка 400 млн рублей.
Сейчас, глядя на эти цифры, можно сказать, что "Спартак" будет терять где-то 200 млн рублей. Топ-клубы вообще страдают из-за этих вещей больше. "Зенит", думаю, еще больше потеряет, ЦСКА — сопоставимые деньги, а "Локо" - чуть меньше", — цитирует Геркуса сайт "Матч ТВ".
После 22-х туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует питерский "Зенит". Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков и опережают ближайших преследователей в лице "Локомотива" и "Краснодара" на 9 очков.
Напомним, что в настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
В грозненском "Ахмате", чтобы не понести финансовые потери, зафиксировали курс евро на отметке в 70 рублей для выплаты игрокам.
Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун предложил ввести налоговые каникулы и отменить правило ФФП в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране.
Геркус: "Спартак" будет терять где-то 200 млн рублей, "Зенит" - еще больше
Экс-гендиректор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал возможные потери клубов РПЛ в связи с паузой по причине распространения коронавируса.
Фото: Getty Images
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