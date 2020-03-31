"Занимайтесь с любовью". Малафеев показал упражнения дома с женой (видео)

Занимайтесь с любовью ?????#MalafeevSport #FamilyM16 pic.twitter.com/7rN8U7XhBu— Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) March 31, 2020
Особенностью каждого группового упражнения четы Малафеевых заключается в том, что каждое повторение заканчивается поцелуем.
Малафеев выступал за "Зенит" с 1999 по 2016 год. Также он был основным вратарем сборной России на Евро-2012.
Напомним, текущая неделя в России нерабочая по указу президента страны Владимира Путина. Во многих городах страны вводится обязательная самоизоляция. Это связано с распространением коронавируса в Российской Федерации. Число зараженных в стране превысило 2000 человек.