Прежде всего Газизов отметил, что в клуб не приходила бумага из РПЛ с датами вероятного возобновления сезона.
— Считаю, что этот сезон надо заканчивать.
Завершать досрочно? Ну все уже, да. Нужно уже готовиться к следующему чемпионату. Не зацикливаться на том, что надо обязательно завершать сезон. Ведь мы точно не знаем, будут ли спонсоры ждать и дальше выполнять свои обязательства. А если они в дальнейшем откажутся? Какой смысл тогда что-то возобновлять, - рассказал Газизов в интервью "СЭ"
Газизов считает, что если сезон даже возобновится в июне, то получится так, что игры будут находится без тренировок более двух месяцев. Функционер добавил, что этот розыгрыш РПЛ проще закончить и начать готовиться к следующему.
Напомним, официально чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. Это связано с распространением коронавируса в стране. На сегодняшний день на территории Российской Федерации зафиксировано свыше 2000 случаев заболевания Covid-19.
Гендиректор "Уфы" считает, что сезон нужно досрочно завершить
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился мнением о целесообразности возможного возобновления сезона.
Источник: ФК "Уфа"
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