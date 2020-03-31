Тарасов пожаловался на судебных приставов, которые требуют у футболиста оплатить алименты до 1 апреля

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов попал в неприятную историю.
Источник: ФК "Рубин"
Футболист сообщил, что ему написал судебный пристав по поводу алиментов.

- Насчёт алиментов. Мне написал с утра судебный пристав, что я должен выплатить всю сумму до 1 апреля. Сказать, что я в шоке это не сказать ничего. И это государственный гражданский служащий РФ.

Ещё раз внесу ясность. Я никогда не отказывался от алиментов. Платил их исправно( автоматически бухгалтерия клуба осуществляла перевод). Единственный был момент с изменениями МРОТ, которые никто не учёл и только из-за них возник долг, а не потому что , как меня хотят обвинить, я не плачу. Летом оплатил долг в размере 7млн(9 месяцев назад).

Я не отказываюсь платить в дальнейшем, но пристав указывает мне, что я ущемляю права ребёнка в связи с карантином. Карантин- это глобальная проблема всех стран, людей, организаций. Сейчас каждый из нас оказался в неприятной ситуации , это форс-мажорные обстоятельства, а мне говорят, что я должен был предугадать и заранее позаботиться.

Так же, перенесли очередное заседание по алиментам теперь уже в связи с карантином, но я же об этом не кричу, а понимаю, что в стране форс-мажор. Я не отказываюсь платить и в переписке указал, что оплачу по окончанию карантина. Тем более после выплаты летнего долга по МРОТ моя душа спокойна, что мой ребёнок не голодает. А если взять суммарно, то сумма составляет за все время больше 35 млн рублей. Поэтому говорить, что я ущемляю права ребёнку - крайне непрофессионально и мерзко. Мне угрожает наложить 5 апреля ограничения на мое имущество и счета. Но самое интересное, когда моему юристу она написала: "находить время покупать машины есть, алименты платить нет".

Преследование и травля на лицо. Мне, конечно, приятно внимание к моей семье, но я за справедливость. И завершаю своё заявление тем, что я никогда не отказывался от выплат. Как платил, так и собираюсь, в рамках закона своей страны, - написал Тарасов в своём телеграме "Семья Тарасовых | Official"

Нынешняя неделя в России нерабочая по распоряжению президента страны Владимира Путина. Чемпионат страны по футболу был приостановлен до 10 апреля.


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Теги: Рубин Тарасов Коронавирус
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