-У нас много игроков, которые проявляют себя. Есть качества, которые Бакаев проявляет, но нужна определенная стабильность – не просто в течение сезона, но даже и в определенной игре.
Бывают моменты, когда между гениальностью и провалом полшага. Он парень с определенными способностями – слово "талант" я никогда не употребляю, – над которыми надо работать.
Думаю, он на правильном пути. Но надо прибавлять и прибавлять, - рассказал Черчесов на youtube-канале сборной России.
23-летний Бакаев - воспитанник "Спартака". В сезоне 2018/19 Зелимхан выступал на правах аренды за тульский "Арсенал", где в 25 матчах чемпионата России забил восемь голов и помог команде попасть в квалификацию Лиги Европы. Нынешний сезон Бакаев проводит в "Спартаке". В 20 матчах РПЛ он забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.
"Cпартак" до приостановки чемпионата занимал восьмое место в турнирной таблице с 28 очками после 27 туров. Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля из-за распространения коронавируса.
"Бывают моменты, когда между гениальностью и провалом полшага". Черчесов - о Зелимхане Бакаеве
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о полузащитнике "Спартака" Зелимхане Бакаеве.
Фото: Getty Images
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