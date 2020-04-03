"Акинфеев - уникальный вртарь. Статистику посмотрите. Все рекорды в России — его. Какие могут быть сомнения? Конечно, уникальный. Симпатии и антипатии здесь ни при чем. Статистика — главный судья.
Вечных футболистов не бывает. Каждый начинает чувствовать, когда молодежь подпирает. Что-то в игре исчезает, возраст начинает брать свое. В игре Игоря я пока ничего такого не вижу. Поэтому пусть играет как можно дольше. Хоть до 50!" — приводит слова Чанова "Чемпионат".
33-летний Игорь Акинфеев в текущем сезоне провёл 28 матчей за ЦСКА во всех турнирах, пропустив 34 гола и сохранив свои ворота в неприкосновенности в 9-ти встречах.
Акинфеев является воспитанником "армейцев" и выступает за основную команду с 2002-го года. Действующий контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до 2022-го года. Всего на его счету 626 матчей за московский клуб. Также Акинфеев является рекордсменом ЦСКА по количеству матчей в чемпионате России.
В нынешнем сезоне РПЛ после 22-х туров ЦСКА занимает пятое место, набрав 36 очков.
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Чанов: Акинфеев - уникальный вратарь. Пусть играет хоть до 50 лет!
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал выступления Игоря Акинфеева в этом сезоне.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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