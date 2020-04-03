Об этом сообщает журналист Андрей Панков в своём telegram-канале.
По сведениям источника, руководство московского клуба предложило игрокам из-за ситуации с коронавирусом сократить зарплату в двух месяцах на 40%. Футболисты выступили против. Они готовы пойти на сокращение в 20% и лишь на один месяц. Переговорщиком со своей стороны команда выдвинула вратаря и капитана "Динамо" Антона Шунина.
Напомним, после 22-ух туров чемпионат России был приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции. За последние сутки в стране зафиксирован 601 случай инфицирования, а общее число заболевших - 4149, из которых 281 человек - выздоровел, 34 - умерло.
Источник: игроки "Динамо" не согласны с понижением зарплаты на 40%
Футболисты московского "Динамо" недовольны предложением клуба о сокращении зарплаты на 40%.
Фото: ФК "Динамо"
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