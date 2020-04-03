- У меня были непростые отношения с Халком? Да? Мне казалось, у нас отличные были отношения.
Халк – номер два после Вагнера Лава среди легионеров в России. У Халка прекрасная личная статистика, но команда с ним выиграла немного, - цитирует Широкова "Матч ТВ".
38-летний Широков играл за "Зенит" с 2008 по 2014 годы, выиграв с командой два чемпионства, кубок и два суперкубка России, а также кубок и суперкубок УЕФА.
33-летний Халк выступал за питерскую команду с 2012 по 2016 годы, став чемпионом, обладателем кубка и суперкубка России.
35-летний Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012, а также в 2013 году. Он выиграл в России три чемпионства, шесть кубков и четыре суперкубка России, а также праздновал победу в Кубке УЕФА.
Широков назвал Халка вторым легионером РПЛ после Вагнер Лава
Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков высказался о бывшем нападающем питерцев Халке.
Фото: Getty Images
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