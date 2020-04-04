- Что бы не писали и не говорили, я остаюсь игроком "Крыльев", и все мысли связаны с нынешним клубом и задачей, которая перед нами стоит. Куда отправлюсь в будущем — непонятно, но в любом случае, я никуда не перейду, не доиграв этот сезон, - цитирует Зиньковского "СЭ".
В нынешнем сезоне 23-летний футболист провёл 20 матчей в чемпионате России и отдал шесть голевых передач.
Напомним, чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. Затем РФС решил продлить это решение до 31 мая.
В России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. 333 человека вылечились, 43 - умерло.
Зиньковский отреагировал на интерес "Спартака"
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский прокомментировал интерес со стороны московского "Спартака".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
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