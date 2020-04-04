Сегодня жена главного тренера "Ростова" родила дочь. Это уже пятый ребенок Валерия Карпина.
У Валерия Карпина родилась ещё одна дочь
- У моего товарища Валерия Карпина родилась пятая дочь.
Сильный, харизматичный, талантливый и красивый мужчина, Валера дает путевку в жизнь невероятно красивым девочкам. Поздравляю! - написала Канделаки в телеграм-канале.
Канделаки - о Карпине: сильный, талантливый, красивый мужчина
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала рождение ещё одной дочери у Валерия Карпина.
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