Канделаки - о Карпине: сильный, талантливый, красивый мужчина

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала рождение ещё одной дочери у Валерия Карпина.

Сегодня жена главного тренера "Ростова" родила дочь. Это уже пятый ребенок Валерия Карпина.- У моего товарища Валерия Карпина родилась пятая дочь.Сильный, харизматичный, талантливый и красивый мужчина, Валера дает путевку в жизнь невероятно красивым девочкам. Поздравляю! - написала Канделаки в телеграм-канале.