Евсеев - о своей собаке: играет в футбол как настольный, так и на воздухе

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Собака лучший друг человека, а Моня ещё и лучший подопытный для тренера. Собаки у нас были и раньше, но такой футбольной ещё не было. Моня играет в футбол как настольный, так и на воздухе. Моня смотрит футбол и любит полаять на экран. Таня говорит, что на судей. Но я не верю. #спорт #фкуфа #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #тинькоффпремьерлига #собакадругчеловека #футболуфа #евсеев
Напомним, Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. В нынешнем сезоне клуб идёт на девятом месте турнирной таблицы с 27 очков.
Ранее специалист рассказал о качестве, которое он хочет видеть в журналистах, а также о футболисте из РПЛ, которым он бы усилил "Уфу".