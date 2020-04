Евсеев - о своей собаке: играет в футбол как настольный, так и на воздухе

View this post on Instagram

Собака лучший друг человека, а Моня ещё и лучший подопытный для тренера. Собаки у нас были и раньше, но такой футбольной ещё не было. Моня играет в футбол как настольный, так и на воздухе. Моня смотрит футбол и любит полаять на экран. Таня говорит, что на судей. Но я не верю. #спорт #фкуфа #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #тинькоффпремьерлига #собакадругчеловека #футболуфа #евсеев