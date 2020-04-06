Об этом рассказал генеральный директор клуба Александр Медведев.
- Мы договорились с игроками о снижении зарплаты в апреле и мае на 50%, - приводит слова Медведева ТАСС.
"Это единодушное соглашение", - подчеркнул в интервью "Р-Спорт" функционер.
Ранее было официально объявлено, что игроки московских "Спартака" и "Динамо" пошли на сорокапроцентное снижение зарплат.
Напомним, что РФС приостановил футбол в России до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.
Игроки "Зенита" согласились на снижение зарплат в 50 процентов
Зарплата игроков петербургского клуба на два ближайших месяца снизится вполовину.
Фото: "Коммерсант"
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