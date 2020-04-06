Как сообщают "Известия", оклад генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе уменьшится на 40%. Минимум на 25% ниже станут зарплаты исполнительного директора клуба Айваза Казиахмедова, его заместителя Дмитрия Иванова, руководителя скаутской службы Андрея Лосюка и начальников всех структурных подразделений — точные суммы ещё согласовываются. Всего на сокращения окладов пойдут 15 топ-менеджеров. При этом снижение зарплат не коснется рядовых сотрудников "Локомотива".
Вчера стало известно, что футболисты "Локомотива" не согласились на понижение заработной платы. По данным журналиста Ивана Карпова, гендиректор клуба Василий Кикнадзе предложил футболистам сократить зарплаты на 40% до конца мая. Сообщается, что футболисты отказываются от понижения зарплат на тех условиях, на которых оно было предложено.
Ранее на снижение зарплат пошли футболисты некоторых клубов РПЛ, в том числе "Спартака" и "Зенита".
"Локомотив" после 22-х туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Юрия Семина набрали 41 очко и отстают от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.
В настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавируса.
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Руководство "Локомотива" пошло на снижение заработных плат
Стало известно, что высшие руководители московского "Локомотива" пошли на снижение заработной платы в связи с простоем в РПЛ.
Фото: ТАСС
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