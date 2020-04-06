Уткин: у нас нет такой высокой ответственности перед спонсорами, чтобы доиграть текущий чемпионат

Блогер Василий Уткин считает, что чемпионат, ушедший на паузу из-за активного распространения коронавируса, можно не возобновлять.

Фото: РИА Новости

- У нас нет такой высокой ответственности перед спонсорами, чтобы доиграть текущий чемпионат и обязательно показать все спонсорские баннеры и так далее. Клубы на самом деле спонсируются своими спонсорами выше рынка, а что касается спонсирования чемпионата — Тинькова буквально попросили, чтобы он вложил какие-то деньги в качестве титульного спонсора.



А вот проблема банкротства клуба проявляется все в большей степени. Выяснилось, что в "Крыльях" уже 4 года не хватает реальных активов, даже чтобы подтвердить наличие долгов. Владивостокский "Луч"в сущности закрылся. И разумеется, это только начало, мы обо всем узнаем ближе к возобновлению чемпионата, — сказал Уткин в своем шоу "Футбольный клуб" на YouTube.



Ранее в СМИ появилась информация, что самарский клуб "Крылья Советов" может быть ликвидирован из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса. С аналогичными проблемами столкнулся "Луч" из Владивостока.



На данный момент российская Премьер-лига, как и большинство европейских футбольных чемпионатов, на паузе из-за пандемии коронавируса. Сезон планируется возобновить не ранее 31 мая.