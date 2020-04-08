Об этом сообщает 4-4-2.com.
Ранее сообщалось, что "Боруссия", которой принадлежат права на игрока, предложит футболиста "Бешикташу". Согласно новой информации, Шюррле не хочет переезжать в Турцию.
Напомним, что за "Спартак" Шюррле выступает на правах аренды до конца сезона. При этом у москвичей есть право выкупа хавбека за 8 млн евро.
В текущем сезоне Шюррле провел 13 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал два ассиста.
"Спартак" после 22-х туров находится на восьмой строчке.
Шюррле не собирается переходить в "Бешикташ"
Форвард "Спартака" Андреа Шюррле не перейдет в турецкий клуб.
Фото: РИА Новости
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