Об этом сообщает "СЭ".
Ранее сообщалось, что летом у футболиста истекает срок действия прежнего паспорта, который нужно заменить в Парагвае, но из-за карантина он мог не успеть это сделать. В этом случае Мельгарехо оказался бы в статусе нелегального эммигранта.
Мельгарехо выступает за "Спартак" с 2016 года. В нынешнем сезоне он стал автором гола в 12 матчах чемпионата России.
Мельгарехо получил новый паспорт. У него не будет проблем с пребыванием в России
Парагвайский футболист московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо получил новый паспорт.
Фото: ФК "Спартак"
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