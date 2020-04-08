- Нойер, Рафинья, Кьеллини, Бордон, Коста, Пьянич, Ракитич, Фарфан, Дибала, Рауль, Хунтелар, - цитирует защитника пресс-служба "Локо".
32-летний Хеведес выступает за "Локомотив" с 2018 года. Ранее он играл за "Шальке" и "Ювентус".
В нынешнем сезоне Хеведес сыграл в 18 матчах чемпионата России и заработал две желтые карточки.
Хеведес назвал команду мечты из одноклубников. Из "Локомотива" там только один игрок
Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес назвал символическую сборную игроков, с которыми он играл.
Фото: Rusfootball.info
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