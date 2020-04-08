Шомуродов подстригся налысо (фото)

В настоящий момент футболист находится на карантине, так как РПЛ приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Шомуродов выступает за "Ростов" с 2017-го года, перейдя из узбекского "Бунедкора" за 300 тысяч евро.
Действующий контракт 24-летнего форварда с "Ростовом" рассчитан до лета 2024-го года. Transfermarkt оценивает Шомуродова в 5,2 миллионов евро.
В нынешнем розыгрыше РПЛ на счету Элдора Шомуродова 11 голов и 6 результативных передач в 22-х матчах за "Ростов".
Агент футболиста Герман Ткаченко сообщал, что в летнее трансферное окно нападающий будет рассматривать предложения от европейских клубов.