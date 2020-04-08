Четыре футболиста "Крыльев" не согласились на снижение заработной платы на 40%

Четыре футболиста самарских "Крыльев" не пошли на снижение заработной платы в период паузы в РПЛ по причине пандемии коронавируса.
Фото: РИА Новости
По информации Sport24, футболисты "Крыльев" Сергей Рыжиков, Никита Чичерин, Сафаа Хади и Мехди Зеффан не согласились на 40-процентное понижение зарплаты во время паузы в чемпионате. У российских игроков заканчиваются контракты, и они хотят меньшего понижения зарплаты. Легионеры же обдумывают предложение клуба. По информации источника переговоры продолжаются.

Вчера председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов сообщил, что практически со всеми была достигнута договоренность, сейчас идет последняя стадия переговоров с оставшимися игроками.

Официально: в "Крыльях Советов" пошли на снижение заработной платы

"Крылья Советов" после 22-х туров занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, в зоне вылета в ФНЛ. Подопечные Миодрага Божовича набрали 20 очков.

Ранее на такие же меры пошли во многих клубах РПЛ, в том числе в "Спартаке", "Зените" и ЦСКА.

В настоящий момент чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.


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Теги: Рыжиков Хади Зеффан Крылья Советов Коронавирус
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