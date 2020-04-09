- Никто не задается вопросом о сокращении зарплат членов Госдумы или топ-менеджеров различных компаний, которые также не могут – полностью или частично – осуществлять свою деятельность.
Может, я что-то пропустил. Но говорят почему-то только о футболистах. Убежден, что такой крен внимания в их сторону абсолютно несправедлив.
Вообще, грести футболистов всех команд под одну гребенку – неверно. Большинство клубов нижней половины таблицы, не говоря о низших лигах, платит своим игрокам достаточно скромные по футбольным меркам зарплаты, которые сейчас становятся еще меньше из-за падения курса рубля.
Не нужно забывать о том, что игровая карьера футболиста длится чаще всего 10-12 лет, а потом у него начинается совсем другая жизнь, и большинство не может даже и мечтать о прежних доходах. И сегодняшние игроки видят наше поколение, большинство которого живет на одну пенсию.
Многие мои сверстники, когда-то показывавшие блестящий футбол, сейчас не могут позволить себе вообще ничего. А ведь они, когда играли, тоже думали, что хорошо зарабатывают. У нынешнего поколения нет абсолютно никакого желания оказаться в такой же ситуации, и оно об этом думает. Ни в коем случае не могу поставить ему это в вину.
Игроки "Локомотива" заработали очень серьезную сумму для клуба, два года подряд выходя в групповой турнир Лиги чемпионов. На это почему-то никто не обращает внимания. Поэтому не надо обвинять их в жадности и неблагодарности, в том, что они якобы не хотят думать о клубе, который их кормит. Это процесс взаимный, они кормят клуб в не меньшей степени, - цитирует Сёмина "СЭ".
Напомним, российские клубы идут на сокращение зарплат футболистов из-за приостановки Тинькофф Российской Премьер-лиги как минимум до 31 мая из-за вспышки коронавируса.
В "Локомотиве" пока не сумели договориться с футболистами о размере сокращения зарплат.
"Никто не задается вопросом о сокращении зарплат членов Госдумы". Сёмин - о сокращении зарплат у футболистов
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин встал на защиту футболистов в вопросе понижения зарплат.
Фото: Rusfootball.info
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