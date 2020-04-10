Напомним, что сезон в России приостановлен до 31 мая. В стране уже больше десяти тысяч подтвержденных заболеваний коронавирусом.
- Мы улетели в понедельник. Когда стало ясно, что чемпионат не возобновится раньше июня, а клуб отпустил нас домой, решили попробовать выбраться из России, несмотря на отмены практически всех рейсов. Собрались с другими словенцами – Михой Мевлей из "Сочи", Бояном Йокичем, Ловро Бизяком и Андресом Вомбергаром из "Уфы", поговорили с послом Словении в России.
Он помог договориться, чтобы нам разрешили вылететь из Москвы в Любляну приватным чартером.
Мы заплатили очень много. Но ведь никто не знает, что случится дальше. Будет сезон доигран или нет? Я слышал, что если нынешний сезон и будет доигран, то, видимо, следующий стартует сразу же за ним следом. А значит, никаких сборов и уж тем более никакого отпуска. Поэтому мы решили, что деньги не главное – важнее вернуться домой.
Наш рейс в аэропорту встречали шесть полицейских машин. Конечно, были и врачи, которые сразу же измерили всем нам температуру и провели все необходимые процедуры, - приводит Sport24 слова игрока.
"Крылья" после 22-х туров занимают 15-ю строчку РПЛ.
В текущем сезоне Попович провел на поле три матча и забил в них два гола.
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Попович - о возвращении в Словению: мы заплатили очень много
Хавбек "Крыльев Советов" Денис Попович рассказал, как ему пришлось добираться до Словении в условиях пандемии коронавируса.
Фото: Rusfootball.info
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