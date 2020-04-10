Сигурдссон: наступили странные времена, которые нам нужно преодолеть

"Всем привет! Надеюсь, что у вас всё в порядке, что вы вместе с вашими семьями в безопасности и остаётесь дома. Наступили странные времена, которые нам нужно преодолеть. Но это просто вызов для нас всех. Всё это закончится, и мы должны быть готовы к моменту, когда сможем снова играть в футбол", - сказал Сигурдссон.
Полузащитник #ЦСКА Арнор @arnorsigurdsson продолжает домашние тренировки и мечтает поскорее вернуться на поле.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 10, 2020
?
А чем занимаетесь во время карантина вы? ? pic.twitter.com/4Eo6wvtMU9
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая.
После 22 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 36 очков.