Актёр Баринов: руководство "Локо" должно учитывать, что Сёмин - сложный человек

"Из сложившейся ситуации можно такое раздуть… Уже читал, что кто-то пишет: "Это удар по команде, по Сёмину". Происходит разжигание и так непростых отношений Сёмина с руководством. Юрий Павлович — человек талантливый и сложный. Руководство должно это уважать и учитывать, если хотят видеть результаты. Сёмин всегда будет на стороне болельщиков и футболистов. Для него футбол — это игра и смысл жизни, а для многих — бизнес", — цитирует Сёмина "Чемпионат".
Ранее стало известно, что футболисты "Локомотива" пошли на 40%-ное снижение зарплат из-за приостановки сезона РПЛ. На такие же меры пошли во многих российских клубах, в том числе в "Спартаке" и "Зените".
"Локомотив" после 22-х туров занимает второе место в турнирной таблице нашего чемпионата, набрав 41 очко и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.
В настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая по причине пандемии коронавируса.
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Актёр Валерий Баринов прокомментировал разногласия между руководством "Локомотива" и главным тренером клуба Юрием Сёминым.
Фото: РИА Новости
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