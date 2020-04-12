"Конечно, у нас будет снижение и мы благодарны ребятам, что они идут навстречу клубу, потому что понимают, что сейчас всем очень тяжело", — цитирует Гончаренко пресс-служба московского клуба.
Ранее стало известно, что футболисты ЦСКА пошли на снижение заработных плат в период паузы в лиге по причине пандемии коронавируса. Подробнее о том, как выглядит снижение зарплат футболистов армейцев можно узнать здесь.
ЦСКА после 22-го тура идёт на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко имеют в своём активе 36 очков.
В настоящий момент сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за коронавируса.
Гончаренко поблагодарил футболистов ЦСКА за снижение зарплаты в период пандемии
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил благодарность футболистам за снижение заработной платы в период распространения коронавируса.
Фото: РИА Новости
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