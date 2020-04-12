- Пик пандемии еще не наступил. Думаю, что ситуация будет дальше только усугубляться. Я не сомневаюсь в том, что "Зенит" будет чемпионом. Считаю, что признать "Зенит" чемпионом необходимо, учитывая то, в какие обстоятельства попал мировой спорт. Все равно нужно поощрять лучших. Будет другое время — пускай соперники доказывают обратное. Кто-то хочет сказать, что он сегодня лучше, чем "Зенит"?! — приводит слова актера Спорт уик-энд.
После 22-х туров РПЛ команда из Санкт-Петербурга находится на лидирующей строчке таблицы, имея в активе 50 очков. Ближайшие преследователи "Локомотив" и "Краснодар" отстают на 9 баллов.
Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая. На данный момент в стране известно о 15 770 случаях заражения коронавирусом, 1291 вылечились и 130 человек умерло.
Боярский: считаю, что признать "Зенит" чемпионом необходимо
Известный болельщик "Зенита", российский актер и музыкант Михаил Боярский поделился мнением, что в случае досрочного завершения РПЛ титул должны получить сине-бело-голубые.
Фото: РИА новости
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